Азаров убедил черновицких регионалов согласиться на его кандидата

Совет Черновицкой областной организации Партии регионов на своем заседании принял решение рекомендовать однопартийцам на областной отчетно-избирательной конференции Партии регионов, которая должна состояться 18 июня, избрать председателем ячейки председателя Черновицкой облгосадминистрации Михаила ПАПИЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято областным советом партии по рассмотрению личной рекомендации нынешнего председателя Партии регионов Николая АЗАРОВА избрать председателем областной партячейки действующего губернатора Буковины.

Черновицкую областную организацию Партии регионов со дня ее создания возглавлял Николай РОМАНЮК, который недавно по партийным спискам ПР попал в парламент. В интервью местным СМИ он официально согласился с тем, что «ему тяжело будет совмещать обязанности руководителя областной парторганизации с обязанностями народного депутата». По его словам, он сам предложил заменить его на должности лидера местных регионалов.

В то же время, как сообщил источник в Черновицкой областной организации ПР, до этого времени в партийных недрах буковинских регионалов зрело достаточно большое неудовлетворение кадровой политикой М.ПАПИЕВА, «отдающего преимущество собственным кадрам, чем партийным» во время новых назначений на должности в облгосадминистрации и районных госадминистрациях.

По словам источника, первая попытка М.ПАПИЕВА возглавить областную ячейку ПР на Буковине «провалилась приблизительно месяц назад», когда этот вопрос на областном совете партии фактически сорвал Н.РОМАНЮК со своими ближайшими соратниками, который срочно прибыл на совет партии с Киева в Черновцы.

По данным источника, особое недовольство у буковинских регионалов вызывало назначение М.ПАПИЕВЫМ первым заместителем своего кума - бывшего члена НРУ и бывшего председателя областной организации партии «Громада» Георгия ГАЛИЦА, руководителем аппарата ОГА бывшего заместителя председателя областной организации НРУ Василия БУРЛАКУ и начальником областного управления по делам защиты прав потребителей нынешнего заместителя председателя областной организации «Нашей Украины», бывшего заместителя председателя ОГА у предыдущего губернатора Буковины Владимира КУЛИША – Бориса БАГЛЕЯ.

После этого, как утверждает источник, заявления на поступление в Партию регионов подали Г.ГАЛИЦ и В.БУРЛАКА, однако 26 мая совет областной организации Партии регионов рекомендовал областной и всем городским и районным организациям внедрить мораторий на прием новых членов партии до завершения местных выборов. Получить партбилет до выборов смогут лишь активисты партийной «молодежки» ПР.

Справка УНИАН. В конце 90-х и в начале 2000-го года М.ПАПИЕВ возглавлял на Буковине областную ячейку СДПУ(о). В 1997-ом стал заместителем председателя Черновицкой облгосадминистрации. Дважды народный депутат: 2002-го – от СДПУ(о), 2007-го – от Партии регионов. Г.ГАЛИЦ был заместителем министра социальной защиты в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА в 2006 году, когда это ведомство возглавлял М.ПАПИЕВ.