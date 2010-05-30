Добкин возглавил Харьковскую облорганизацию Партии регионов

Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН избран руководителем Харьковской областной организации Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, решение об этом было единодушно принято в субботу делегатами XIX областной партийной конференции Партии регионов.

Предыдущий руководитель облорганизации Дмитрий ШЕНЦЕВ, рекомендуя на эту должность М.ДОБКИНА, сложил полномочия, объяснив это необходимостью в полную силу работать в должности заместителя председателя Партии регионов.

Говоря на конференции, М.ДОБКИН поблагодарил однопартийцев за доверие руководить, как он отметил, “одной из лучших в стране партийных организаций”. “И дело не только в количестве, но и в качественном составе партии. По подбору людей, которые сегодня являются членами Партии регионов в Харькове и области, мы находимся на одной из лидирующих позиций”, - сказал М.ДОБКИН.

При этом он отметил, что сегодня Партию регионов можно назвать «партией власти».

Одной из главных задач, стоящих перед этой политической силой, М.ДОБКИН считает оказание помощи в выполнении программы Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и проведении реформ. Важной задачей новый руководитель областной парторганизации назвал создание кадрового резерва для укрепления политической силы.