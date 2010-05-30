Добкин возглавил Харьковскую облорганизацию Партии регионов
Единодушное решение конференции
Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН избран руководителем Харьковской областной организации Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, решение об этом было единодушно принято в субботу делегатами XIX областной партийной конференции Партии регионов.
Предыдущий руководитель облорганизации Дмитрий ШЕНЦЕВ, рекомендуя на эту должность М.ДОБКИНА, сложил полномочия, объяснив это необходимостью в полную силу работать в должности заместителя председателя Партии регионов.
Говоря на конференции, М.ДОБКИН поблагодарил однопартийцев за доверие руководить, как он отметил, “одной из лучших в стране партийных организаций”. “И дело не только в количестве, но и в качественном составе партии. По подбору людей, которые сегодня являются членами Партии регионов в Харькове и области, мы находимся на одной из лидирующих позиций”, - сказал М.ДОБКИН.
При этом он отметил, что сегодня Партию регионов можно назвать «партией власти».
Одной из главных задач, стоящих перед этой политической силой, М.ДОБКИН считает оказание помощи в выполнении программы Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и проведении реформ. Важной задачей новый руководитель областной парторганизации назвал создание кадрового резерва для укрепления политической силы.