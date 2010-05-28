Почему Медведев задерживал Зурабова: "начали хамить по полной программе"

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что задержал отправление в Украину российского посла Михаила ЗУРАБОВА из-за того, что «начали хамить по полной программе».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня во время встречи с активом российской партии власти «Единая Россия».

«Еще некоторое время назад ситуация была очень и очень тяжелой. Я с большим душевным напряжением в прошлом году принимал решение, чтобы задержать посла РФ, не отправляя его в Украину», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Это неприятная вещь. Если кто-то думал, что это выламывание рук или демонстрация политической мускулатуры - ничего подобного. Украина это не государство, которое находится за десятки тысяч километров от России. Это близкое нам государство, но степень деградации отношений была такова, что пришлось это сделать. Начали хамить по полной программе», - заявил он.

Д.МЕДВЕДЕВ считает, что сейчас есть все шансы возобновить отношения Украины и РФ, выстроить их по-новому и вывести их на новый уровень.

Как сообщал УНИАН, М.ЗУРАБОВ был назначен послом в Украине вместо Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА в начале августа 2009 года. Однако через несколько дней после этого назначения Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ направил своему украинскому коллеге Виктору ЮЩЕНКО послание, в котором обвинил его в проведении антироссийского курса и объявил о решении отсрочить направление посла в Киев.

17 января 2010 года в Украине состоялся первый тур президентских выборов, и уже через два дня, 19 января, Президент РФ поручил М.ЗУРАБОВУ приступить к исполнению обязанностей, а также назначил его своим спецпредставителем по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.