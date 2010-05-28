Украина отказывается от приглашения Медведева

Министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО считает невозможным вступление Украины в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом он сказал в интервью газете "2000".

К.ГРИЩЕНКО отметил, что ОДКБ не ожидает присоединения Украины к организации.

"Их (приглашений) нет и не может быть, потому что у нас достаточно четкая внеблоковая позиция", - сказал министр.

Нежелание Украины вступать в ОДКБ министр объяснил также географическими причинами. "ОДКБ - это слишком далеко от нас, центр этого образования находится где-то на юге, в Центральной Азии", - напомнил он.

При этом К.ГРИЩЕНКО заверил, что в длительной перспективе Украина останется внеблоковым государством и не будет пытаться вступить также в НАТО.

"Что за горизонтом - никто сказать не может, но горизонт для нас в этой сфере достаточно отдаленный - это многие и многие годы", - сказал он.

По мнению главы МИДа, снятие с повестки дня вопроса о вступлении Украины в НАТО сняло напряжение в регионе, создававшее угрозу для национальной безопасности.

Как сообщал УНИАН, 27 мая с. г. К.ГРИЩЕНКО также заявил, что идея о вступлении Украины в НАТО ухудшает ситуацию в сфере безопасности в регионе.

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ пригласил Украину к участию в ОДКБ во время своего визита в Киев 17-18 мая.

ОДКБ - военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года. Членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан.