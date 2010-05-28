Что думают в Олимпийском комитете об идее Януковича

Зимняя Олимпиада-2022 в Украине возможна при условии проведения серьезных подготовительных работ.

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН высказал первый вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Владимир БРЫНЗАК.

Он отметил, что для проведения зимних Олимпийских игр 2022 года в Украине, прежде всего, нужно желание всех руководителей государства, спортивных федераций, общественности. В.БРЫНЗАК подчеркнул, что Украина имеет спортивные результаты в разных зимних видах спорта, имеет уже сегодня конкурентоспособных спортсменов, а также перспективную молодежь. “Нам по силам это сделать”, – сказал первый вице-президент НОК Украины.

Он объяснил, что, принимая решение о месте проведения Олимпиады, Международный олимпийский комитет учитывает, какие соревнования и по каким видам спорта уже принимала та или иная страна. Исходя из этого, по словам В.БРЫНЗАКА, у Украины есть время, чтобы накопить соответствующий опыт, в частности, начать с проведения в нашей стране Универсиады по зимним видам спорта. Он добавил, что это даст возможность подготовить и украинский судейский корпус для обслуживания соревнований такого уровня.

По словам В.БРЫНЗАКА, также, чтобы претендовать на проведение Олимпиады, необходима серьезная реконструкция спортивных баз, всей спортивной инфраструктуры. “Задание сложно, но реальное. Просто нужно всем двигаться в этом направлении”, – сказал В.БРЫНЗАК.

Как сообщал УНИАН, 27 мая во Львове Президент Виктор ЯНУКОВИЧ предложил подать заявку на проведение в Украине зимних Олимпийских игр 2022 года.