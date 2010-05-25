Эксперт: политические «тяжеловесы» недооценивают новые проекты
За что будет голосовать избиратель
Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что лидеры политических симпатий, инициируя проведение местных выборов осенью текущего года, до конца не просчитывают свои политические риски и не осознают опасности со стороны новых политических проектов.
Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН.
По словам эксперта, все политические «тяжеловесы», готовясь к местным выборам, следят за динамикой собственного рейтинга, но не учитывают возросшую политическую апатию населения и радикализацию протестных настроений.
«Эксперты считают, что осенью на местных выборах избиратель будет голосовать за теплые батареи и чистую воду, а не за русский язык или виртуальные экономические реформы», - заявил А.ГОЛОБУЦКИЙ, добавив, что «абсолютно понятно, что система ценностей избирателей по сравнению с предыдущими президентскими выборами динамично меняется».
Эксперт убежден, что идеология перестает быть определяющим фактором при выборе мотивации избирателя, и это значит, что и Партия регионов, и БЮТ, и НУ-НС, идя на выборы, окажутся перед дилеммой борьбы не только на идеологическом уровне, но и на бытовом. То есть, столкнуться с разного рода «зелеными» партиями или узкорегиональными проектами, по типу «Коммунального фронта», а также именными блоками. При этом, по мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, такая специфика может благоприятно отобразиться на эффективности работы местных властей.
«Чиновник просто вынужден будет уходить от популизма и заниматься решением конкретных проблем, поднятых во время избирательного процесса», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.