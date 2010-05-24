Янукович рассказал, на что никогда не пойдет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что по Конституции выборы в местные органы власти должны состояться осенью в 2010 году.

Об этом Глава государства сказал в интервью украинским телеканалам в воскресенье.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что в ближайшее время начнет по этому вопросу консультации со всеми политическими силами, в том числе оппозиционными, в основу которых положит «требования Конституции».

«Конституция требует провести выборы в этом году. Откладывать их дальше – это значит нарушать Конституцию. Это недопустимо, и я на это никогда не пойду», - отметил Глава государства.

Президент также выразил убеждение, что выборы можно проводить лишь на основе нового законодательства. «Практически все политические силы высказались за то, что избирательное законодательство необходимо изменять. Потому нам нужно договариваться сейчас, чтобы соответствующие законопроекты были отработаны, согласованы между политическими силами, рассмотрены и приняты в парламенте. Я считаю, что на поселковом уровне нужно проводить мажоритарные выборы, чтобы люди своих депутатов знали, чтобы они были закреплены за территориями. Я за такую систему», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он также выразил уверенность, что такое избирательное законодательство может быть принято в первом полугодии текущего года.