Тимошенко признается, что закручивала бы гайки очень жестко

Лидер БЮТ, экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО признается, что в случае победы на президентских выборах «закручивала бы гайки очень жестко, но для проведения реальных реформ».

Об этом она заявила в интервью «Левому берегу»,в ответ на замечание журналиста, что в случае победы на выборах, по мнению многих, «вы бы «закручивали гайки» не менее рьяно, чем сейчас ЯНУКОВИЧ».

«Да, закручивала бы гайки очень жестко, но для проведения реальных реформ. Ни одного решения, подобного тем, которые ЯНУКОВИЧ сейчас навязывает Украине, я бы не приняла!», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что «судя по сообщениям российских СМИ, по высказываниям АЗАРОВА и ГРИЩЕНКО, теперь они намерены приватизировать крупные госмонополии: НАК «Нефтегаз», «Энергоатом», весь авиапром, «Укргидроэнерго», машиностроительные заводы. Приватизация задумана бесплатная через создание совместных предприятий, без учета национальных интересов, зато – я не сомневаюсь – в пакетах акций будет вмонтирован интерес лично ЯНУКОВИЧА и его окружения».

Ю.ТИМОШЕНКО возмущена тем, что Украину «планируют лишить монопольного права торговать электроэнергией с Европой. При том, что до создания общей с ЕС энергосистемы нас отделяет один шаг. Проделай мы его – получили б право значительный объем украинской электроэнергии отправлять на экспорт в ЕС и получать за это немалые деньги. Скажите, почему «Газпром» никому не отдает свое монопольное право торговать газом, в том числе, в европейском регионе? А почему ЯНУКОВИЧ так унижает страну?».

По словам лидера БЮТ, «в соглашениях, запланированных к подписанию ЯНУКОВИЧЕМ с РФ, заложена полная сдача «Укргидроэнерго» и «Энергоатома». Почему? В Украине отпускная цена атомной и гидроэлектроэнергии – приблизительно полтора цента за киловатт. В Европе – 17-18 центов. То есть, более чем в 10 раз выше. Поэтому хотят создать частное совместное предприятие, для продажи наше дешевой электроэнергии в Европу. Эти компании получат на одном киловатте десятикратную прибыль! А граждане станут платить за электроэнергию значительно больше, бюджет недополучит миллиардные прибыли, зато ЯНУКОВИЧ ими завладеет на частной основе».

«Об этом нельзя молчать! Даже если возбуждают уголовные дела», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.