У БЮТ и НУ-НС был договор про дымовые шашки, но одни бросили, другие - нет?

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента перенес рассмотрение представления Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов от НУ-НС Юрия ГРЫМЧАКА и Андрея ПАРУБИЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Регламентного комитета ВР, народный депутат от Партии регионов Владимир МАКЕЕНКО.

Он отметил, что, в соответствии со ст. 219 Закона Украины «О регламенте Верховной Рады Украины», народным депутатам, которые привлекаются к уголовной ответственности, задерживаются или арестовываются, предоставляется 5 дней для дачи в письменном виде объяснения. В.МАКЕЕНКО отметил, что на сегодняшний день «5 дней еще не прошло».

«Мы должны дать возможность нашим коллегам дать письменное объяснение», - сказал он.

В.МАКЕЕНКО также сообщил, что сегодня на заседании комитета присутствовали 20 народных депутатов, и при этом «большинство поддержали» решение о переносе рассмотрения данного вопроса на другой день. При этом он не уточнил количество народных депутатов, которые проголосовали за такое решение.

В свою очередь, первый заместитель председателя Регламентного комитета, народный депутат от БЮТ Сергей САС утверждает, что в заседании комитета приняли участие 20 народных депутатов, но за перенос рассмотрения представления Генпрокуратуры проголосовали 10 депутатов, тогда как за такое решение должно проголосовать минимум 11 депутатов, то есть большинство присутствующих.

С.САС также отметил, что парламент должен вернуть Генпрокуратуре представление на лишение Ю.ГРЫМЧАКА и А.ПАРУБИЯ депутатской неприкосновенности, поскольку этот документ оформлен с нарушением законодательства.

Кроме того, С.САС заявил, что на заседании комитета во время рассмотрения такого представления обязательно должен присутствовать генеральный прокурор или человек, который исполняет его обязанности. С.САС также отметил, что представление о привлечении депутата к уголовной ответственности должно подаваться в ВР вместе с проектом постановления следователя, в котором указаны конкретные обвинения в адрес народных депутатов.

В свою очередь, В.МАКЕЕНКО сказал, что Регламентный комитет вернется к рассмотрению этого вопроса на следующем заседании, которое должно состояться в среду на следующей пленарной неделе (следующие две недели ВР не будет работать в пленарном режиме, то есть заседание комитета может состояться не раньше 9 июня – УНИАН).

В.МАКЕЕНКО также отметил, что вопрос лишения Ю.ГРЫМЧАКА и А.ПАРУБИЯ неприкосновенности является очень непростым, поскольку впервые речь идет о возможности предоставления согласия на привлечение к ответственности народных депутатов за действия, совершенные в здании парламента, а не вне его пределов.

По словам председателя Регламентного комитета, его удивляет то, как «неспокойно ведут себя» народные депутаты из фракции БЮТ. По мнению В.МАКЕЕНКО, такая реакция «бютовцев» связана с тем, что были «договоренности о том, что представители двух фракций (БЮТ и НУ-НС – УНИАН) бросят дымовые шашки, но одни – бросили, а другие – съехали по этого вопроса». «А теперь делают на этом пиар», - считает он.

На уточняющий вопрос журналистов, кто из депутатов говорил о таких договоренностях, В.МАКЕЕНКО сказал, что услышал эту информацию «от народных депутатов разных фракций».

В свою очередь, Ю.ГРЫМЧАК в который раз отверг обвинение в том, что 27 апреля в сессионном зале ВР поджигал дымовые шашки. «Это не может быть зафиксировано ни одной видеокамерой, потому что я этого не делал», - сказал он.

Он отметил, что в представлении Генпрокуратуры приводятся показания людей, «которых не было в зале вообще». Ю.ГРЫМЧАК отметил, что в этом документе много неточностей.

Также Ю.ГРЫМЧАК и А.ПАРУБИЙ утверждают, что получили представление Генпрокуратуры только вчера, и сейчас знакомятся с ним.