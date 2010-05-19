В ЕЦ хотят, чтобы российские учителя рассказывали правду о Мазепе и УПА

Народный депутат, заместитель председателя партии “Единый центр” Леся ОРОБЕЦ считает, что модернизация школьного исторического образования нуждается в максимальном отстранении политиков от возможности влиять на этот процесс.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Чем меньшую роль они будут играть в ее пересмотре – тем более конструктивным будет конечный вариант», - заявила Л.ОРОБЕЦ в своем выступлении на круглом столе «Каким должен быть учебник по истории Украины», который состоялся по инициативе Комитета по вопросам науки и образования Верхового Совета Украины.

По мнению народного депутата, наибольшую опасность для сохранения нашей исторической аутентичности представляют политики, которые представляют в Украине интересы других государств. «Я имею в виду не только депутатов российской Госдумы, которые призывают украинских правительственных чиновников к радикальному пересмотру содержания наших учебников, но и министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА, который публично заверил Москву в готовности их переписывать при участии представителей РФ», - объяснила Л.ОРОБЕЦ.

Новое содержание школьных исторических дисциплин, по ее словам, может рассматриваться исключительно при условии, если российская сторона публично откажется от идеологических штампов в интерпретации событий украинской истории. «В действительности есть хорошие примеры подобного сотрудничества между Грецией и Болгарией, Францией и Германией. Они действительно договаривались о согласовании спорных вопросов в оценке событий общей истории – но на принципах партнерства, равноправия и паритета. Если российский учитель даст правдивую историческую оценку роли Ивана Мазепы или Украинской повстанческой армии, никто в итоге не проигрывает. Но, к сожалению, следовать примеру нашего министра и брать на себя хоть какие-то обязательства в этой сфере российские коллеги ТАБАЧНИКА желания не проявили», - отметила политик.

Как сообщал УНИАН, Д.ТАБАЧНИК 13 мая заявил, что Украина и РФ до конца 2010 года подготовят общее учебное пособие для учителей истории.

"У нас есть интересные наработки относительно создания общего учебного пособия для учителей истории и обществоведения. У нас достаточно разные программы и я понимаю, что это довольно маниловская идея создать общий учебник, поэтому мы начнем с учебного пособия для учителей", - сказал Д.ТАБАЧНИК.