В БЮТ уже ждут заявления Герман об отставке

Власть Виктора ЯНУКОВИЧА признала, что грубо вмешивается в работу правоохранительных органов. Об этом на пресс-конференции в среду заявил заместитель председателя партии «Батькивщина» Григорий НЕМЫРЯ, комментируя заявление заместителя главы Администрации Президента Анны ГЕРМАН об освобождении из-под стражи сестры народного депутата Андрей ПАРУБИЯ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, Г.НЕМЫРЯ отметил: «Она сказала: мы вмешались, и ее освободили. Это заявление официального лица – заместителя главы Администрации Президента, которая таким образом, скорее всего, не понимая этого, признала, что из Администрации Президента могут вмешиваться в деятельность правоохранительных органов для того, чтобы направлять или ход следствия, или решать судьбу задержанных и решать, какую меру пресечения использовать, или даже влиять уже на судьбу судей».

Г.НЕМЫРЯ отметил, что следующим шагом после такого признания должна была последовать отставка чиновника, который это сделал.

«Если такой отставки не будет – здесь должна реагировать и прокуратура, и правоохранительные органы, потому что есть вопиющее нарушение закона», - сказал он.

По словам Г.НЕМЫРИ, «это вопиющий случай способа мышления и деятельности тех, кто на каждом шагу декларирует, что якобы новая власть исповедует европейские ценности, фундаментальным из которых является верховенством права, когда закон является равным для всех».

«Мы считаем, что такие вещи не должны оставаться без внимания», - сказал он.

Г.НЕМЫРЯ подчеркнул, что одним из элементов свертывания демократии в Украине сейчас является монополизация не только политической власти, но и попытки руководить судами и правоохранительными органами.

Как сообщал УНИАН, 18 мая народный депутат из фракции НУ-НС А.ПАРУБИЙ, в отношении которого прокуратура возбудила уголовное дело в связи с событиями в парламенте 27 апреля 2010 года, сообщил, что во Львове была арестована его родная сестра Елена. Он отметил, что узнал от источников о том, что ее обвиняют в получении взятки в 2 тысячи долларов.

Впоследствии в милиции сообщили, что сестру А.ПАРУБИЯ Елену, которая работает в одной из районных налоговых инспекций города Львова, обвиняют в получении взятки.

Вечером того же дня А.ГЕРМАН в эфире “5-го канала” заявила, что Елена ПАРУБИЙ освобождена из-под стражи.

"Я не знаю, с чем связано задержание сестры А.ПАРУБИЯ, мне говорили, что там какое-то уголовное дело, но мы сделали все, чтобы ее выпустили из-под ареста, и чтобы не было никаких подозрений в том, что где-то существуют какие-то попытки за брата мстить сестре", - сказала она.

"Пусть правоохранительные органы выясняют, что там произошло, была ли там взятка, в которой ее обвиняют, не было ли. Мы сделали все, чтобы ее выпустили", - сказала А.ГЕРМАН.

При этом заместитель главы Администрации Президента отметила, что нынешняя власть не должна “уподобляться помаранчевым, которые сажали за решетку без вины нас”.