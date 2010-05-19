США следят за сохранением суверенитета Украины

В Вашингтоне внимательно следят за тем, чтобы достижения в двусторонних отношениях между Москвой и Киевом не поставили под угрозу суверенитет Украины.

Об этом сказал бывший посол США в Украине, в настоящее время вице-президент Американского института мира в Вашингтоне Уильям ТЕЙЛОР, комментируя результаты официального визита Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину, сообщает “Голос Америки”.

У.ТЕЙЛОР выразил удовлетворение в связи с тем, что отношения между Украиной и Россией улучшаются, в то же время подчеркнув, что «украинская независимость и суверенитет очень важны”.

«Что касается цены на газ, я не думаю, что это угрожает украинскому суверенитету. Относительно слияния «Газпрома» и «Нафтогаза», то это уже может быть поводом для беспокойства”, - отметил У.ТЕЙЛОР.

Кроме того, по его словам, “что касается украинского суверенитета относительно Керченского пролива, то это вызывает серьезную обеспокоенность”.

“Границы были установлены еще во время Советского Союза, и я не вижу никаких причин их изменять. Если они будут изменены, то это станет покушением на территориальную неприкосновенность и суверенитет Украины”, - подчеркнул У.ТЕЙЛОР.

“Но, - отметил он, - ни один единственный вопрос не является определяющим. Ряд ситуаций, где Украина жертвует своим суверенитетом, станет поводом для обеспокоенности для внешних наблюдателей, включая США”.

Как отметил У.ТЕЙЛОР, “нас не волнуют цены на газ, потому что это не касается суверенитета. Но слияние ядерных индустрий, газовых индустрий, доминирование одной страны над другой, – это, по моему мнению, составляет угрозу суверенитету Украины, и это станет поводом для обеспокоенности для США».