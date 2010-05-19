БЮТ требует объяснений от Азарова

Народные депутаты Украины Иван ДЕНЬКОВИЧ, Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ, Игорь ЕРЕСЬКО, Николай ПОТАПЧУК и Дмитрий ШЛЕМКО (все из фракции БЮТ) направили запрос премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой предоставить информацию о гражданстве государственного служащего Украины – первого заместителя министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Андрея ПАЛЬЧЕВСКОГО и выполнения им требований Закона Украины "О борьбе с коррупцией".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

"Данное назначение неоднократно было предметом дискуссии и обсуждения в средствах массовой информации. Так, некоторые СМИ сообщали, что А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ является одновременно гражданином Украины и Российской Федерации", - говорится в запросе.

Народные депутаты просят премьер-министра предоставить информацию о факте обретения первым заместителем министра А.ПАЛЬЧЕВСКИМ гражданства Украины и факта выхода им из гражданства другого государства, в частности Российской Федерации. При этом депутаты ссылаются на норму ст.4 Закона Украины "О государственной службе", согласно которой право на государственную службу имеют граждане Украины", а также на Закон Украины "О гражданстве Украины", в соответствии с которым двойное гражданство в Украине не предусмотрено.

"Назначение А.ПАЛЬЧЕВСКОГО на должность первого заместителя министра вызывает удивление, поскольку данное лицо не имеет ни одного дня практики государственной службы", - говорится в депутатском обращении.

Депутаты также отмечают, что бизнес-круги знают этого человека как успешного предпринимателя, сфера интересов которого сосредоточена в основном на территории Российской Федерации и "имеет мало общего со спортом, молодежью и семьей".

Учитывая существование законных норм запрещения государственному служащему "заниматься предпринимательской деятельностью непосредственно или через посредников или подставных лиц" и учитывая резонансность данного назначения, народные депутаты просят премьера предоставить информацию относительно выполнения первым заместителем министра по делам семьи, молодежи и спорта законодательства Украины о гражданстве Украины, государственной службе и борьбе с коррупцией.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 31 марта назначил Андрея ПАЛЬЧЕВСКОГО первым заместителем министра по делам семьи, молодежи и спорта.

Биографическая энциклопедия biografija.ru сообщает, что А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ (родился 16 июля 1961 года) является генеральным секретарем Партии любителей пива, работает консультантом Московской коммерческой школы права.

В то же время энциклопедический Интернет-ресурс "Википедия" сообщает, что А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ в 1995 году баллотировался в Государственную думу России в первой тройке по спискам избирательного объединения "Партия любителей пива".