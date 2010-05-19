Тимошенко: украинские политики не заинтересованы в настоящих реформах

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что украинские политики не заинтересованы в проведении настоящих реформ.

Об этом она заявила в интервью изданию «Левый берег».

«Сегодня могу точно сказать: настоящие реформы никому в политике не нужны. Нужен только реформаторский треп для народа… Им не нужно ничего менять. Для них политика – сверхприбыльный бизнес, для которого реформы – угроза. Поэтому строить Европу в Украине не хотят», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что, работая главой предыдущего правительства, пыталась осуществить стратегические реформы. «Из-за политического саботажа не удалось полностью реализовать необходимые стратегические изменения. Программа развития страны и 206 законопроектов моего правительства, которые должны были их обеспечить, пролежали в парламенте два года», – отметила лидер БЮТ, добавив, что именно ее желание приблизить Украину к Европе является «причиной борьбы «один против всех», «все против одного», которая сопровождает ее последние 10 лет.

«Политики меняют маски евроинтеграторов, коммунистов, меценатов, любителей России, но суть при этом одна - «иметь свою страну». Только ЯНУКОВИЧ был искренен, он честно сказал: «брал, беру и буду брать», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она уточнила, что «Межигорье» - один из сотен примеров «брал».

«Беру: за пятьдесят дней – шельф Черного моря вместе с нефтью и газом, 35 тыс. га земли для охоты, многое другое. И, уверена: брать еще будет», – сказала лидер БЮТ.

По ее словам, «за «свободу» брать, ЯНУКОВИЧ предложил: избирателям - могучий союз славянских народов и 75 гривен к пенсии. Старому и новому окружению – четко нарезанные наделы для грабежа. Западу – высокообогащенный уран... России – Черноморский флот и совместный миллиардный теневой бизнес на украинских монополиях». «Последнее – это его, ЯНУКОВИЧА, кровное, честно заработанное на выборах. Здесь он ни с кем не поделится и никому не уступит», – сказала она.

«В общем, молодец он! Умеет! Учитесь! Только нужно подумать, как переименовать после этого Украину, чтобы никого, из стран пятого мира, не обидеть», – резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.