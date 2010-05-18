Оппозиция: команда Януковича не выполняет предвыборных обещаний
Аргументы министра труда
Оппозиционное правительство требует от правительства Николая АЗАРОВА выполнить предвыборные обязательства Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно повышения уровня социальных стандартов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, в тексте соответствующего постановления, принятого во время сегодняшнего заседания оппозиционного правительства, содержится требование к правящей коалиции вернуться к рассмотрению законопроектов, принятие которых позволит улучшить положение граждан.
Министр труда и социальной политики оппозиционного правительства Андрей ПАВЛОВСКИЙ отметил, что "команда ЯНУКОВИЧА со дня прихода к власти не выполнила ни одного социального обещания и не поддержала ни одного социального законопроекта, все они были отклонены".
А.ПАВЛОВСКИЙ напомнил, что Партия регионов не дала ни одного голоса за свой же законопроект о внесении изменений в закон об общегосударственном пенсионном страховании относительно увеличения страхового стажа.
По мнению "теневого" министра, Партия регионов пытается отозвать законопроект об изменениях к закону о прожиточном минимуме, который разработан во исполнение решения Конституционного Суда и согласно которому прожиточный минимум должен увеличиваться на сумму налога с дохода граждан.
Кроме того, Партия регионов не поддержала законопроект о предоставлении права на получение пенсий гражданам Украины, которые работают за рубежом; законопроект о предоставлении права многодетным семьям получать льготные кредиты на покупку жилья; законопроект, который предусматривал в случае наличия задолженностей у обанкротившегося предприятия первоочередную выплату задолженности по заработной плате работникам.
По словам А.ПАВЛОВСКОГО, по инициативе Партии регионов на минувшей неделе был отклонен законопроект о внесении изменений в закон о жертвах нацистских преследований, который касался небольшого увеличения пенсий малолетним узникам нацистских лагерей, "и это после помпезного празднования 9-го мая".
"В госбюджете-2010 положение ветеранов войны существенно ухудшено, в частности, в пять раз уменьшена денежная помощь инвалидам войны - с 5 тыс. 180 грн. до 1 тыс. грн.; на 19 млн. грн. уменьшена сумму, которая предусматривалась за закупку путевок для ветеранов войны и инвалидов, и это при том, что на парад к 9 мая из госбюджета было потрачено больше 75 млн. грн.", - отметил А.ПАВЛОВСКИЙ.
По его словам, еще одним "подарком" ветеранам к 9 мая было уменьшение на 6 млн. грн. расходов на закупку автомобилей ветеранам войны, заложенную в госбюджет-2010 еще правительством Юлии ТИМОШЕНКО.