Оппозиция: команда Януковича не выполняет предвыборных обещаний

Оппозиционное правительство требует от правительства Николая АЗАРОВА выполнить предвыборные обязательства Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно повышения уровня социальных стандартов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, в тексте соответствующего постановления, принятого во время сегодняшнего заседания оппозиционного правительства, содержится требование к правящей коалиции вернуться к рассмотрению законопроектов, принятие которых позволит улучшить положение граждан.

Министр труда и социальной политики оппозиционного правительства Андрей ПАВЛОВСКИЙ отметил, что "команда ЯНУКОВИЧА со дня прихода к власти не выполнила ни одного социального обещания и не поддержала ни одного социального законопроекта, все они были отклонены".

А.ПАВЛОВСКИЙ напомнил, что Партия регионов не дала ни одного голоса за свой же законопроект о внесении изменений в закон об общегосударственном пенсионном страховании относительно увеличения страхового стажа.

По мнению "теневого" министра, Партия регионов пытается отозвать законопроект об изменениях к закону о прожиточном минимуме, который разработан во исполнение решения Конституционного Суда и согласно которому прожиточный минимум должен увеличиваться на сумму налога с дохода граждан.

Кроме того, Партия регионов не поддержала законопроект о предоставлении права на получение пенсий гражданам Украины, которые работают за рубежом; законопроект о предоставлении права многодетным семьям получать льготные кредиты на покупку жилья; законопроект, который предусматривал в случае наличия задолженностей у обанкротившегося предприятия первоочередную выплату задолженности по заработной плате работникам.

По словам А.ПАВЛОВСКОГО, по инициативе Партии регионов на минувшей неделе был отклонен законопроект о внесении изменений в закон о жертвах нацистских преследований, который касался небольшого увеличения пенсий малолетним узникам нацистских лагерей, "и это после помпезного празднования 9-го мая".

"В госбюджете-2010 положение ветеранов войны существенно ухудшено, в частности, в пять раз уменьшена денежная помощь инвалидам войны - с 5 тыс. 180 грн. до 1 тыс. грн.; на 19 млн. грн. уменьшена сумму, которая предусматривалась за закупку путевок для ветеранов войны и инвалидов, и это при том, что на парад к 9 мая из госбюджета было потрачено больше 75 млн. грн.", - отметил А.ПАВЛОВСКИЙ.

По его словам, еще одним "подарком" ветеранам к 9 мая было уменьшение на 6 млн. грн. расходов на закупку автомобилей ветеранам войны, заложенную в госбюджет-2010 еще правительством Юлии ТИМОШЕНКО.