Томенко думает, что Медведев уедет из Украины несолоно хлебавши

Позиция экспертов, журналистов и активные действия оппозиции привели к тому, что украинская власть не пошла на подписание ряда соглашений, которые предлагались российской стороной в части, прежде всего, влияния на стратегические отрасли украинской экономики.

Как сообщает сайт БЮТ, об этом сегодня на брифинге в парламенте заявил заместитель председателя Верховной Рады, член БЮТ Николай ТОМЕНКО, подводя предварительные итоги визита Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину.

В частности, Н.ТОМЕНКО отметил, что, по информации, которую озвучивали и российские, и украинские высокопоставленные должностные лица о перечне документов, планируемых к подписанию, ряд соглашений, на которых настаивала российская сторона, так и не был подписан в ходе этого визита.

По словам Н.ТОМЕНКО, это, в частности, документ, касающийся создания рабочей группы по Керченскому проливу, сам факт которой ставит под сомнение нынешние границы между Украиной и Россией в данном регионе; соглашения относительно возможного создания совместных предприятий в авиационной отрасли, “Энергоатома” и тому подобное.

По словам вице-спикера, как вытекает из российской внешнеполитической доктрины относительно Украины, которая содержится в документе «Программа эффективного использования на системной основе внешнеполитических факторов в целях долгосрочного развития Российской Федерации», который в последние дни активно обсуждается в мире экспертами, и не опровергался российскими официальными лицами, «Россия активно действует для того, чтоб прежде всего экономическими методами поставить Украину в систему Российского влияния».

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что в документе, направленном министром иностранных дел РФ Сергеем ЛАВРОВЫМ Президенту России Д.МЕДВЕДЕВУ 20 февраля 2010 г., неприкрыто речь идет о необходимости «…добиваться приобретения контрольных пакетов акций крупных украинских предприятий российскими инвесторами.», «...поддерживать усилия российских нефтяных компаний, добивающихся использования нефтепровода «Одесса - Броды» ... что ограничит доступ Украины к каспийской нефти» и тому подобное.

«Очевидными также является стремление России обеспечить российские интересы в гуманитарной сфере, потому старая идея (еще времен обретения независимости) снова формируется как создание общего образовательного, научного, информационного и культурного пространства. Если хотите, речь идет о создании так называемого единороссийского мира с акцентами, как пишет упомянутый документ, согласно которым история, культура и наука должны строиться «в интересах Российской Федерации», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Подытоживая, Н.ТОМЕНКО отметил, что «благодаря совместным усилиям пока что реализация этого намерения приостановлена, но если проанализировать риторику той части правительства, которая пришла к власти с целью реализации российской внешнеполитической стратегии, то создается впечатление, что они говорят на языке данного документа, который подготовило МИД России».

«Потому, - убежден Н.ТОМЕНКО, - на сегодняшний день актуальным остается вопрос: какой же является украинская внешнеполитическая стратегия и способна ли новая власть ее реализовать в интересах Украинского государства».

Он также отметил, что именно поэтому украинское общество, украинская элита (специалисты, ученые, эксперты, журналисты) и оппозиция должны быть едины в том, чтобы оберегать интересы внешнеполитической стратегии Украины, «потому что в защите национальных интересов Украины нет власти и оппозиции, а есть Украинское Государство».