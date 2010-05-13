Начальство ЧФ РФ говорит, что перспективы у них - «радужные»

Командование Черноморского Флота РФ считает, что в Севастополь скоро поступят новые корабли.

Как передает корреспондент УНИАН, во время подхода к прессе на торжествах по случаю 227-й годовщины ЧФ РФ временно исполняющий обязанности командующего Черноморским флотом Российской Федерации вице-адмирал Сергей МЕНЯЙЛО, отвечая на вопрос журналистов «Когда мы увидим в Севастополе новые корабли?» сказал: «Я думаю, вы увидите их скоро».

На уточняющий вопрос, в этом ли году, С.МЕНЯЙЛО отметил: «Чтобы построить корабль - нужно время. Корабли для Черноморского флота заложены» (началось их строительство на судоверфях - УНИАН).

Как добавил С.МЕНЯЙЛО, «у нас есть два президента, которые недавно подписали двустороннее соглашение, и в развитие этого соглашения, наверное, будет подписан еще ряд документов, которые потом будут опубликованы. Поэтому, преждевременно говорить о том, что будут старые или новые корабли. Я вам говорю со всей ответственностью: старого не будет. Будет новое. Когда оно будет - это уже будет зависеть от того, когда вопрос будет окончательно решен на уровне двух государств».

Отвечая на вопрос о судьбе нового оборудования и вооружения флота, С.МЕНЯЙЛО сказал: «Все идет в соответствии с планом, который утвердил Президент Российской Федерации, министр обороны. Поэтому, я думаю, эти планы будут озвучены после того, как подписанное между государствами соглашение получат свое дальнейшее развитие». И добавил: «А то, что Черноморский флот обновляется… Ну, я могу сказать, что в составе ЧФ есть Новороссийская база, которая в прошлом и позапрошлом году получила новые корабли». Поэтому, подытожил С.МЕНЯЙЛО, «перспективы… не то что обнадеживают, они есть, и они довольно радужные».

Как сообщал УНИАН, согласно базовому соглашению от 1997 года о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украине, Россия не может без согласия Украины расширять, обновлять и модернизировать боевой состав ЧФ.

Согласно этому же соглашению, ЧФ РФ должен покинуть территорию Украины в 2017 году.

Однако, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года.

Оппозиционные партии в Украине заявили о неконституционности этого договора, и обвинили В.ЯНУКОВИЧА в предательстве национальных интересов.