Янукович в Балаклаве хочет видеть аттракционы, а не российские подлодки

15:30, 13 мая 2010
Политика
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Президент опроверг информацию СМИ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет домыслами сообщения в прессе о том, что Россия планирует разместить свою базу подводных лодок в Балаклаве близ Севастополя.

В интервью радиостанции "Эхо Москвы" В.ЯНУКОВИЧ сказал, что там давно все демилитаризовано. При этом он высказался за мирное использование инфраструктуры, имеющееся в Балаклаве. Там, по мнению Президента Украины, можно устроить музей подводных лодок и ряд водных аттракционов.

 

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