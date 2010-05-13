Янукович в Балаклаве хочет видеть аттракционы, а не российские подлодки

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет домыслами сообщения в прессе о том, что Россия планирует разместить свою базу подводных лодок в Балаклаве близ Севастополя.

В интервью радиостанции "Эхо Москвы" В.ЯНУКОВИЧ сказал, что там давно все демилитаризовано. При этом он высказался за мирное использование инфраструктуры, имеющееся в Балаклаве. Там, по мнению Президента Украины, можно устроить музей подводных лодок и ряд водных аттракционов.