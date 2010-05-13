Путин и Азаров договорились о возвращении подлодок РФ в Балаклаву?

Россия в ответ на расширение НАТО на восток планирует укрепить позиции Черноморского флота в Украине и открыть новые военные базы. Об этом сообщает newsru со ссылкой на "Независимую газету". Прежде всего речь идет о восстановлении действовавшей до распада СССР базы подводных лодок в Балаклаве. Сейчас там работает музей, принадлежащий Военно-морским силам Украины.

Кроме того, Украина может согласиться разместить военные базы в Николаеве, Одессе и в устье Дуная. Также стало известно о планах модернизации Черноморского флота: после заключения договора о продлении сроков его базирования в Севастополе это становится особенно актуальным.

Напомним, что накануне появилось еще одно сообщение, касающееся Черноморского флота. Как стало известно, Службой безопасности Украины (СБУ) и Федеральной службой безопасности России (ФСБ) будет подписан договор о возвращении российских спецслужб в Севастополь. Сотрудники ФСБ были выдворены из Крыма в конце прошлого года.

Как сообщает издание, план возвращения российских подводных лодок в Балаклаву обсуждали на встрече 8 мая в Крыму Владимир Путин и премьер Украины Николай Азаров. Как стало известно, в преддверии намеченного на следующую неделю визита на Украины президента России Дмитрия Медведева к договору о продлении сроков базирования Черноморского флота готовится пакет документов по развитию военно-морской базы в Севастополе.