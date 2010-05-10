Сегодня с 14.00 все рейсы маршруток из Кременчуга в Киев отменены из-за завтрашнего митинга сторонников лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в диспетчерских службах такси города.

«Последняя маршрутка сегодня уедет в 14.00, а завтра не ранее 10.00. Юлия Владимировна проводит завтра в Киеве митинг, и нам ГАИ и транспортная инспекция запретили ездить», - сообщила диспетчер.

Кроме того, как возмутился один из водителей, «там боятся, что мы повезем участников митинга. А то, что после выходных и праздников из Кременчуга в Киев не сможет попасть множество пассажиров, то их это не интересует».

В справочной железнодорожного вокзала сообщили, что ночной поезд «Кременчуг-Киев» не отменен, но мест на него нет.

На автовокзале сообщили, что пассажиров из Кременчуга до Киева довезти практически нечем, так как «Автолюксы» и «Гюнселы», проезжающие через город из Донецка, Запорожья, Днепропетровска и других южных городов, едут уже заполненными.

Как сообщалось, 11 мая в Киеве запланирован митинг оппозиции против деятельности Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, Кабинета министров и парламентской коалиции.