В Киеве сотрудник налоговой милиции погорел на взятке в $6 тысяч

Сотрудники СБУ в г. Киеве за вымогательство и получение 6 тысяч долларов взятки задержали офицера управления налоговой милиции столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник отдела спецподразделения «К» УСБУ в г. Киеве Дмитрий БИЛОУС.

По его словам, 23-летний чиновник требовал деньги у директора одного из совместных предприятий за непроведение финансовой проверки по начислению НДС.

Как отметил Д.БИЛОУС, на встречу с предпринимателем налоговик прибыл на такси, предложив ему проехаться вместе и во время движения автомобиля отдать деньги, а затем выйти из него. Для задержания взяточника оперативникам спецслужбы «пришлось устроить небольшую автомобильную пробку на улице Владимирской в Киеве», рассказал Д.БИЛОУС. После задержания такси, в котором ехал налоговик, у него изъяли полученные от предпринимателя деньги.

По материалам СБУ столичная прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).