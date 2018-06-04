Власть становится замкнутой корпорацией?

На вопрос УНИАН отвечает директор политико-правовых программ Юрий Якименко. Господин Якименко, сегодня активно дискутируется тезис премьера о возможности избрания Президента парламентом. Какова Ваша оценка таких перспектив? Я считаю, что таким образом ограничиваются механизмы влияния граждан на власть в целом. Закон о референдуме у нас устаревший, поэтому как механизм влияния людей он фактически не действует. Пропорциональная система выборов в Верховную Раду предусматривает баллотирование по закрытым спискам. Сейчас депутаты не связаны со своими избирателями, их происхождение и приход в парламент фактически не зависит от этих избирателей, разорвана связь между депутатами парламента и непосредственно избирателями. Нет никаких механизмов ответственности, кроме как ожидание очередных выборов.

Если мы лишаем граждан еще и права прямо избирать Президента, то теряется последний механизм, благодаря которому они непосредственно могут влиять на власть.

Шаг за шагом власть становится более замкнутой корпорацией. Понятно, если Президент избирается в парламенте, то он зависим от депутатов, которые его избирают, и это суживает возможности влияния граждан на власть.

При прямых выборах Президента мы имеем определенную часть граждан, которые голосуют и таким образом выражают свою политическую волю. Другая часть, неудовлетворенная Президентом, может проголосовать за политические силы, которые образуют большинство в парламенте. Таким образом, обе части избирателей получают представительство своих интересов.

При условии избрания Президента в парламенте депутатское большинство избирает главу государства, то есть Президента непрямо избирают граждане, которые уже избирали большинство. А меньшинство, кроме парламентской оппозиции, не имеет никаких шансов вообще быть где-то представленным.

Это, по моему мнению, ограничение представительства политических вкусов населения.

Такая практика, имеется в других странах, но там другая конституционная роль Президента. У нас Президент, согласно Конституции, - гарант государственного суверенитета, территориальной целостности, независимости, прав и свобод гражданина. Какой инструментарий он будет иметь для реализации этих функций? Если избирать Президента в парламенте, необходимо суживать уже существующий объем конституционных полномочий.

Много пишут и говорят о том, что Президент не умеет пользоваться даже теми полномочиями, которые он имеет. А как он может ими пользоваться, когда его кадровые назначения блокируются, его инициативами пренебрегают? К этой ситуации приводят несовершенство Конституции, низкая политическая культура, неспособность элит выполнять взятые на себя обязательства и договоренности. И еще – естественный демократизм этого Президента, его отказ от использования тех методов, которыми пользовался его предшественник. Эти методы нелегитимные, неправовые, но в этом заключается слабость Президента. Относительно него коалиция и Кабмин могут делать фактически все, что хотят. Конституционный суд по наиболее существенным вопросам не рассмотрел ни одного дела, не поставил ни одной точки. То есть арбитра в этих отношениях нет. Арсенал Президента оказывается в этой ситуации значительно слабее, чем арсенал, скажем, коалиции и правительства. Наглядный наиболее досадный пример – голосование за закон о Кабмине, когда было преодолено вето, когда двусмысленности трактуются в интересах Кабмина.

Что, по вашему мнению, привело БЮТ и “Нашу Украину” к подписанию очередного соглашения? Возможны ли досрочные выборы парламента? Есть объективные условия, которые стимулируют создание стабильного союза. Коалиция демонстрирует единство в проведении своей политики. Идет стойкое наступление по всем фронтам на кадры, на внешнюю политику. Реальной возможности противостоять им нет, кроме как консолидация.

Относительно досрочных выборов. Любая оппозиция мечтает стать коалицией. И тема досрочных выборов – в повестке дня. При этом без участия Президента в этом процессе не обойдется. Каким образом это сделать? Вопрос остается открытым.

Эксперты почти однозначно выступили против избрания Президента парламентом. Но почему они не выступили так же единодушно, когда Президент начал говорить об утверждении на референдуме новой Конституции? Идея изменений в Конституцию, так же как идея новой Конституции, присутствует в информационном пространстве длительное время. Президент впервые высказал ее еще в позапрошлом году. Она не изменилась, Ющенко говорил, что Конституция несовершенна, ее нужно изменять и, возможно, принимать новую Конституцию. То, что Основной Закон нуждается в изменениях, – это факт. Это признают эксперты, юристы, бывшие члены Конституционного суда. Потому заявления Президента не вызывали такого резонанса.

Но каким должно быть политическое содержание изменений Основного Закона? Нужно ли изменение общего баланса между ветвями власти? Относительно согласования механизмов взаимодействия институтов власти действительно должны быть изменения. Контекст, в котором происходят такие дискуссии, очень политизирован. Острота в отношениях между Президентом и правительством подошла к критической точке, Украина может на длительное время остаться без министра иностранных дел.

Лично я предложения новой редакции Основного Закона не воспринимаю, потому что сам текст Конституции рассматривается как политическая технология, которая не имеет ничего общего с требованием эффективности власти и не востребована обществом.

Маша Мищенко