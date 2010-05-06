Мэр Днепропетровска: Сталин сыграл свою роль

Днепропетровску не нужен памятник Иосифу Сталину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил на пресс-конференции городской председатель Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, И.Сталин сыграл свою роль в истории, о которой должны говорить пресса и музеи.

„Я считаю, что памятник Сталину Днепропетровску не нужен. Он ничего не символизирует, кроме желания выращивать идолов. Так как сделали в Запорожье, делать нельзя”, - отметил И.КУЛИЧЕНКО.

Городской председатель также подчеркнул, что для установки любого памятника необходимо архитектурное решение и различные согласования на уровне местной власти и общественности.

Как сообщал УНИАН, вчера у здания Запорожского обкома Коммунистической партии Украины открыт первый за годы независимости Украины памятник Иосифу Сталину.