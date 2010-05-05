В Запорожье таки поставили памятник Сталину

В Запорожье открыт первый за годы независимости Украины памятник Иосифу Сталину.

Как передает корреспондент УНИАН, памятник высотой около трех метров, представляющий собой полуфигуру И.Сталина в военной форме со Звездой Героя, открыли сегодня у здания Запорожского обкома Коммунистической партии Украины в Жовтневом районе Запорожья под гимн СССР.

Торжественное открытие памятника стало кульминацией митинга, проведенного представителями КПУ для сторонников коммунистической идеологии, которых, по данным правоохранителей, собралось около 1000 человек.

Поскольку в преддверии даты открытия памятника суд запретил проведение массовых акций у здания обкома КПУ не только представителям ВО "Свобода", но и самим коммунистам, официально происходящее называлось встречей народного депутата от КПУ Алексея БАБУРИНА с избирателями.

В ходе мероприятия представители Запорожского обкома КПУ, рассказав о достижениях СССР под руководством Коммунистической партии и о значении личности И.Сталина, как руководителя страны, одержавшей победу над фашизмом, подтвердили ранее озвучивавшееся намерение круглосуточно охранять установленный на территории обкома памятник.

Как сообщал УНИАН, в начале 2010 года Запорожский обком КПУ (согласно официальным данным руководства обкома КПУ - по просьбе ветеранов ВОВ) принял решение об установке на территории Запорожья памятника И.Сталину.

Ряд политических сил заявил о недопустимости таких действий и намерениях не допустить установки памятника, а коммунисты заявили об организации вооруженной охраны мастерской, где создавался памятник и его охране после установки в Запорожье.

26 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что выступает за проведение местного референдума в Запорожье по поводу установления памятника И.Сталину.