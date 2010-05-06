Коммунисты срывали презентацию книги о дивизии «Галичина»

В Херсоне местные коммунисты попытались сорвать презентацию книги "Дивизия СС "Галичина" в вопросах и ответах", организованную представителями ВО "Свобода".

Как передает корреспондент УНИАН, презентация состоялась в офисе херсонского профсоюза "Народный контроль".

Перед презентацией рядом со зданием профсоюза "Народный контроль" собралось около 20 человек с красными флагами. Они также принесли с собой плакаты: "Эсэсовцев под суд", "Губернатор и городской голова, не допускайте распространение фашизма". Кроме того, установили стенд, на котором разместили ряд фотографий, связанных с историей СС "Галичина".

Организаторы презентации попытались не пустить идейных противников в зал, однако пикетчики все же прошли в него, но конструктивного диалога в ходе акции не состоялось.

Как рассказал журналистам один из организаторов презентации книги "Дивизия СС "Галичина" в вопросах и ответах", журналист из Львова Ярослав СВАТКО, подобная акция протеста имела место и во время недавней презентации издания в Симферополе.