Россия устроила очередную провокацию против Украины

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК считает предоставление Россией гуманитарной помощи Приднестровью попыткой повлиять на парламентские выборы в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в пресс-центре блока «Наша Украина».

Б.ТАРАСЮК добавил, что в этом принимают участие как Россия, так и Приднестровье. Министр напомнил высказанное раньше мнение о том, что в этой гуманитарной помощи не было никакой необходимости.

Как объяснил Б.ТАРАСЮК, такие действия являются попыткой повлиять на избирательный процесс в Украине, поскольку решение о предоставлении гуманитарной помощи и перевозки ее автотранспортом через территорию Украины было принято «не значительно раньше до выборов, не после выборов, а именно в последние дни перед днем голосования».

Еще одним аргументом в интересах этого мнения Б.ТАРАСЮК назвал то, что помощь перевозится не по железной дороге, не самолетами, а именно автоколонной через всю территорию Украины. По словам министра, МИД имеет информацию, что из 24 автомобилей, которые перевозят гуманитарную помощь, два абсолютно пустые. «Везут воздух в качестве продовольствия», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Таким образом, он считает, что подобные действия России и Приднестровья являются провокацией в отношении Украины. «Мы имеем дело с провокацией», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Как сообщал УНИАН, 24 марта в 00.30 в пункте пропуска „Бачевск” на украинско-российской границе в Сумской области закончено оформление автоколонны с гуманитарным грузом, следующей из России в Приднестровье.

По данным пресс-центра Государственной пограничной службы Украины, 18 КамАЗов и 5 МАЗов с продуктами питания, медикаментами и средствами гигиены следуют по трассе „Москва - Киев”. Сопровождают колонну 4 автомобиля типа „Джип”, прибывших из России, и 2 автомобиля Министерства внутренних дел Украины.

В Приднестровье грузы попадут через пункт пропуска „Платоново” в Одесской области.

Сейчас российская автоколонна остановила свое движение на территории Украины и планирует отправиться в Приднестровье в 20.00.

Государственная пограничная служба Украины заверяет, что российская гуманитарная помощь Приднестровью беспрепятственно пересечет приднестровский участок украинско-молдавской границы.