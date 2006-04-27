Черновецкий простил Бродскому и подал на него в суд

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що депутат Київської міської ради від БЮТ Михайло БРОДСЬКИЙ в суді відповість за свої заяви, хоча він йому вже все пробачив.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу, відповідаючи на питання про заяву М.БРОДСЬКОГО, в якій він згадував сина Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

«БРОДСЬКИЙ говорить всілякі бридоти від імені Блоку Юлії Тимошенко і, здається, він компрометує цей блок. Він може сказати все, що завгодно. Адже ми його знаємо впродовж багатьох років. Мені прикро через його безвідповідальні заяви. Я подав позов до нього… Я йому все пробачив і завжди прощаю, але будь-яка його брехня з позавчорашнього дня вже одержуватиме юридичну відповідь», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня новообраний депутат Київської міської ради від БЮТ Михайло БРОДСЬКИЙ поширив заяву, в якій попереджує Київського міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, що БЮТ ніколи не допустить відновлення старої системи влади в Києві.

За словами М.БРОДСЬКОГО, “сьогодні і зараз в кабінеті нібито Київського голови пана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО засідає трійка, до якої входять: видатний ідеолог кучмівського режиму Олександр ВОЛКОВ, один з найближчих соратників Леоніда КУЧМИ і лідер кримського блоку «За Януковича» Дмитро ТАБАЧНИК і представник колишнього мера Києва ОМЕЛЬЧЕНКА Володимир ГОЛОВАЧ”.

За словами М.БРОДСЬКОГО, БЮТ відомо, що “в планах Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і людей, які намагаються разом з ним узурпувати владу в Києві, – залишити на керівних посадах при владі міста всіх тих виконавців, які впродовж десяти років обслуговували інтереси бізнес-кланів, які владарювали в місті, а також продати шматок «місця під київським сонцем» прибульцям з донецького регіону”. “Інакше нічим не можна пояснити кандидатури, які пропонуються ЧЕРНОВЕЦЬКИМ на посаду заступників мера – компаньйона Ріната АХМЕТОВА на “Криворіжсталі” Олега ДУБИНИ, радника екс-мера Києва Володимира ГОЛОВАЧА, колишнього губернатора Дніпропетровської області Володимира ЯЦУБИ”, заявляє депутат Київради від БЮТ.

У зв`язку з цим М.БРОДСЬКИЙ відзначає, що БЮТ відстоюватиме права киян, права наших виборців на реальне самоврядування в місті і звертатиметься до киян з ініціативою проведення процедури повторних виборів мера. “Ми готові діяти всіма дозволеними законом і Конституцією України засобами і ніколи не дозволимо таємно, на «східняках» вирішувати долю нашого міста”, - заявив М.БРОДСЬКИЙ.