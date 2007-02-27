Наша Украина не будет реагировать на каждую донецкую шавку

Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ заверяет, что объединенная оппозиция и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО никогда не допустят предоставления русскому языку статуса государственного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Депутат отметил, что сегодня в Украине есть очень серьезные проблемы с языковым вопросом. По его словам, опасным является тот факт, что в Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов, касающихся статуса русского языка.

“Я глубоко убежден, что у объединенной оппозиции вместе с Президентом спокойно хватает силы для того, чтобы этот закон никогда не вступил в силу», - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Комментируя заявление секретаря Донецкого городского совета, члена Партии регионов Николая ЛЕВЧЕНКО о том, что украинский язык является языком “фольклора и анекдотов”, Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что нет нужды “нервно реагировать” на подобные высказывания. “На каждую донецкую шавку не хватит реакции у “Нашей Украины” и Президента. Мы их просто игнорируем. Пусть себе гавкают”. При этом народный депутат отметил, что он процитировал слова однопартийца Н.ЛЕВЧЕНКО - Тараса ЧОРНОВИЛА. “Если его свои так оценивают, то куда там реагировать Президенту”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, секретарь Донецкого горсовета, член Партии регионов Н.ЛЕВЧЕНКО заявил, что украинский язык является только языком ”фольклора и анекдотов”, непригодным для науки и других сфер современной жизни, и что в будущем в Украине будет один государственный язык – русский.

При этом советник премьер-министра Украины Анна ГЕРМАН назвала провокационным заявление Н.ЛЕВЧЕНКО об украинском языке. Осудил высказывание своего однопартийца и народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ, отметив, что “это пещерный шовинизм, это элементарное тупое хамство”.

Кроме того, УРП “Собор” 22 февраля обратилась к премьер-министру Украины и лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием объяснить, отражают ли заявления некоторых его однопартийцев об украинском языке официальную позицию Партии регионов.