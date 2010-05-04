Генеральный секретарь ООН пригласил Януковича в Нью-Йорк

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ПАН Ги Мун пригласил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА принять участие в Саммите ООН по вопросам Целей развития тысячелетия, который состоится в штаб-квартире ООН 20-22 сентября с.г.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом шла речь на встрече министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО с ПАН Ги Муном, которая состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг наиболее актуальных для Украины и ООН вопросов. Было выражено обоюдное удовлетворение дружеским и прагматичным характером встречи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с Генсеком ООН во время Вашингтонского саммита по ядерной безопасности 13 апреля с.г. В этой связи главное внимание было уделено реализации достигнутых на встрече договоренностей. В частности, К.ГРИЩЕНКО подтвердил приглашение главы Украинского государства генеральному секретарю ООН принять участие в Международной конференции под эгидой ООН по вопросам Чернобыля и развития ядерной энергетики в Киеве в апреле 2011 года, приуроченной к 25-ой годовщине аварии на ЧАЭС. Собеседник отметил важность планируемого форума и выразил намерение принять в нем участие.

ПАН Ги Мун дал высокую оценку вкладу Украины в деятельность ООН, в частности в сферах международной безопасности и разоружения. В этом контексте Генеральный секретарь ООН отметил решение Президента Украины по поводу вывоза с украинской территории запасов высокообогащенного урана как свидетельство лидерства нашего государства в процессе глобального ядерного разоружения.

В ходе встречи было обсуждено взаимодействие Украины и ООН на других ключевых направлениях, в частности в области миротворческих усилий Организации, активным участником которых выступает наше государство. В этой связи К.ГРИЩЕНКО затронул перед Генсеком ООН пакет приоритетных для Украины практических вопросов.