Тимошенко назвала Януковича диктатором

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что команда Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА активно применяет методы борьбы с демократией, характерные для диктаторского режима.

"Они не ведут дискуссий и консультаций с гражданским обществом, они не ведут никаких консультаций с оппозицией, они ломают через колено. И одно из средств – это бросить за решетку. Это выверенный способ диктатур, и сегодня ЯНУКОВИЧ начинает это использовать", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, сообщается на ее официальном сайте.

При этом лидер оппозиции напомнила, что уже возбуждены уголовные дела по факту беспорядков, которые сопровождали процесс ратификации в Верховной Раде соглашения о продлении сроков пребывания Черноморского флота РФ на украинской территории.

"То, что сейчас возбуждают уголовные дела в Генеральной прокуратуре, это является логическим следствием того, что делает власть ЯНУКОВИЧА в Украине", - убеждена она.

Сегодняшнюю ситуацию в стране Ю.ТИМОШЕНКО называет чрезвычайной. "Эти события связаны с тем, что новая власть начала без каких-либо консультаций с обществом отдавать наши территории. Для какой-либо страны это была бы чрезвычайная ситуация", - объяснила она.

"Это стыдно, это страшно для многих людей, это непрогнозируемо, и это и есть насилием. Насилием над Конституцией, над страной, над людьми, и это нужно прекратить всеми доступными демократическими способами. Никогда украинское общество и никогда депутаты в парламенте не примут таких насильственных действий, такого унижения, такого издевательства над Украиной", - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.