Немцов сравнил «сумасшедший дом»-ВР и «кладбище»-Госдуму

Ратификация "харьковского" соглашения о продолжении пребывания ЧФ РФ в Крыму наносит значительный урон российским национальным интересам.

Об этом в эфире программы "Шустер Live" заявил российский политик, советник экс-Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Борис НЕМЦОВ.

Он отметил, что когда смотрел кадры событий, которые происходили 27 апреля в Верховной Раде Украины, то ему все это напоминало сумасшедший дом. "Такая палата для буйных в сумасшедшем доме. Но когда я смотрел кадры, когда обсуждался договор у нас в Государственной Думе, то это было кладбище. Я хочу задать вопрос, а что лучше кладбище или сумасшедший дом? У меня ощущение, что сумасшедший дом лучше, а лучше он потому что, народ может выздороветь там, а на кладбище, извините, перспектив никаких вообще", - сказал Б.НЕМЦОВ.

Он отметил, что никто из депутатов России даже не задает вопрос относительно того, насколько противоречит российским национальным интересам этот договор. По словам Б.НЕМЦОВА, речь идет о 40 млрд. дол, которые фигурируют в договорах, которые Украина физически не получит. "Но это выпадающие доходы российского бюджета. Потому, что "Газпром" освобождается от экспортных пошлин и это означает, что в Росси будут повышены налоги, вырастут цены на газ внутри России, у нас вырастут коммунальные услуги в два раза. А поскольку у нас кладбище, а не парламент, то это даже никто не спросил у великого ПУТИНА", - сказал Б.НЕМЦОВ.

Он также обратился к представителям коалиции: "Я смотрю на коллег, которые были во власти, а сейчас в оппозиции. Вы их сильно не бейте. Потому что когда они вернутся, они начнут бить вас. Это политическая дедовщина".