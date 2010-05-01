Оппозиционный министр: без ГТС Украина исчезнет с карты Европы

Народный депутат Украины от фракции БЮТ, министр энергетики оппозиционного правительства Александр ГУДЫМА прогнозирует, что уже на днях первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ будет инициировать принятие парламентом изменений к законодательству относительно изменения формы собственности украинской газотранспортной системы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ со ссылкой на А.ГУДЫМУ.

«Для того, чтобы изменить действующее законодательство относительно ГТС, у них (Президента Украины и правительства - УНИАНА) есть антиукраинское большинство, и я думаю, что в ближайшее время мы увидим клюевский закон, который позволит ЯНУКОВИЧУ и АЗАРОВУ делать что угодно с украинской ГТС», – сказал депутат.

А.ГУДЫМА считает, что сдача украинской газотранспортной системы Российской Федерации станет “очередным шагом власти ЯНУКОВИЧА –АЗАРОВА”. По его словам, вопрос украинской ГТС и подземных газовых хранилищ постоянно находится в повестке дня во время переговоров высшего руководства Украины и России.

«Сегодняшняя встреча АЗАРОВА с ПУТИНЫМ свидетельствует о том, что правители Кремля пытаются использовать украинскую власть, чтобы заработать себе баллы на будущих президентских выборах”, - считает А.ГУДЫМА.

“Украинскую власть растягивают как для политических проектов МЕДВЕДЕВА, так и для экономических проектов ПУТИНА”, – отметил он.

А.ГУДЫМА при этом подчеркнул, что пребывание ГТС в собственности государства позволяет Украине быть игроком на рынке Европы. «Как только она перейдет под управление, в концессию, или даже в собственность 50 на 50 – это будет означать, что мы исчезнем из геополитической карты Европы как самостоятельное государство, и все за нас будет решать Российская Федерация», - сказал депутат.

Кроме того А.ГУДЫМА заявил, что оппозиционное правительство категорически против того, чтобы Россия имела свою долю при строительстве завода по производству ядерного топлива в Украине.

Он отметил, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО планировало в мае текущего года провести тендер на строительство завода и выбирать между американской компанией «Westinghouse» и российской «ТВЭЛ». «Однако обещания построить в Украине под технический кредит энергоблоки на Хмельницкой АЭС убедили действующих украинских должностных лиц, что нам не нужен собственный завод по производству ядерного топлива”, - сказал он, заявив, что можно спрогнозировать, “очередную сдачу теперь уже ядерно-топливного комплекса Российской Федерации” действующей украинской властью. “И это еще больше сделает зависимым нашу ядерную энергетику от снабжения российского ядерного топлива”, – просуммировал А.ГУДЫМА.