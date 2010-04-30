ДТП в Киевской области: трое погибших

В дорожно-транспортном происшествии в Киевской области погибли трое людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, автопроисшествие произошло вчера около 6 час. вблизи села Скригаловка Фастовского района. Водитель автомобиля “ВАЗ-21703” на закругленном участке дороги не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и столкнулся с деревом.

Водитель и двое пассажиров автомобиля от полученных травм погибли на месте происшествия.