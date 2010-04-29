Тимошенко: сейчас нет честных путей доводить информацию

Юлия Тимошенко призывает общественность и оппозиционные политические силы к консолидации и созданию предпосылок для объявления досрочных выборов в Верховную Раду. По мнению лидера “Батькивщины”, парламенту необходимо “другое большинство”.

"Мы знаем, что в парламенте нет большинства, но мы видели, что сопротивление не принесло никакого результата – ратификация состоялась. Остается только денонсация. То есть нужно другое большинство в Верховной раде..." - заявила Тимошенко сегодня во время Интернет-конференции.

Политик подчеркнула, что “такое соглашение (о Черноморском флоте) не является добром для Украины. Во-вторых, мы должны сознавать, что сейчас нет честных путей доводить информацию, например, на телевидении. Третье. Мы обязаны консолидироваться, чтобы власть понимала, что сопротивление есть. Наше сопротивление - и в парламенте, и на улицах, но нужно создать координационную систему – Комитет защиты Украины", - добавила Тимошенко.