Янукович восстановил Станик в должности судьи КС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отменил указ предыдущего главы государства Виктора ЮЩЕНКО, которым тот отменил свой указ о назначении Сюзанны СТАНИК судьей Конституционного Суда Украины.

Об этом идет речь в указе В.ЯНУКОВИЧА от 28 апреля, текст которого размещен на сайте главы государства.

Этим указом, руководствуясь частью пятой ст.124 Конституции Украины и в связи с постановлением Высшего административного суда Украины от 27 января 2010 года, В.ЯНУКОВИЧ постановил признать утратившим действие указ Президента Украины от 3 апреля 2008 года № 297 “Об отмене указа Президента Украины от 25 марта 2004 года № 368”.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля 2008 года В.ЮЩЕНКО отменил свой предыдущий указ от 25 марта 2004 года о назначении С.СТАНИК судьей Конституционного Суда в связи с нарушением процедуры вступления в должность судьи КС.