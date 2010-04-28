Янукович восстановил Станик в должности судьи КС
17:52, 28 апреля 2010Политика
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Президент отменил указ Ющенко
|Сюзанна Станик
Об этом идет речь в указе В.ЯНУКОВИЧА от 28 апреля, текст которого размещен на сайте главы государства.
Этим указом, руководствуясь частью пятой ст.124 Конституции Украины и в связи с постановлением Высшего административного суда Украины от 27 января 2010 года, В.ЯНУКОВИЧ постановил признать утратившим действие указ Президента Украины от 3 апреля 2008 года № 297 “Об отмене указа Президента Украины от 25 марта 2004 года № 368”.
Как сообщал УНИАН, 3 апреля 2008 года В.ЮЩЕНКО отменил свой предыдущий указ от 25 марта 2004 года о назначении С.СТАНИК судьей Конституционного Суда в связи с нарушением процедуры вступления в должность судьи КС.
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