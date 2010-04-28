БЮТ требует от Януковича обнародовать проекты новых соглашений с РФ

17:01, 28 апреля 2010
Политика
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17 мая приезжает Медведев

Блок Юлии Тимошенко требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и правительства немедленно обнародовать все проекты соглашений с Российской Федерацией, которые готовятся для подписания 17 мая, и вынести их содержание на широкое общественное обсуждение.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении БЮТ.

«Тайная дипломатия действующей власти уже привела к подписанию соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России в украинском Севастополе. Это соглашение ведет к полному контролю иностранным государством над частью украинской территории, к нарушению суверенитета нашего государства, унижает национальное достоинство”, - сказано в документе.

В БЮТ отмечают, что украинские чиновники сделали уже достаточное количество заявлений, которые свидетельствуют о намерениях “сдать ряд украинских отраслей: авиационную промышленность, атомную отрасль, газотранспортную систему и тому подобное”.

Блок Юлии Тимошенко считает, что именно 17 мая во время визита в Киев Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА все эти антиукраинские намерения могут материализоваться в подписание конкретных соглашений, которые все вместе выстраиваются в целостную политику по превращению Украины в государство с ограниченным суверенитетом.

В связи с изложенным БЮТ требует от В.ЯНУКОВИЧА и Министерства иностранных дел Украины предоставить соответствующие проекты соглашений, которые готовятся к подписанию с Российской Федерацией, чтобы граждане и СМИ могли дать им объективную оценку.

Как сообщал УНИАН, в интервью “Немецкой волне” на вопрос, будут ли в следующие две-три недели еще какие-то судьбоносные решения в отношениях между Украиной и Россией, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО ответил: “Ждите 17 мая”. (В этот день состоится визит Президента России Д.МЕДВЕДЕВА в Киев – УНИАН).

По словам министра, готовится более десятка соглашений „разного масштаба”, большинство из которых позволяет начать реализацию тех проектов, которые достаточно долго разрабатывались, но тормозились по политическим причинам.

 

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