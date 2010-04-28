Эксперт: Украина возвращается к двухполюсной политической модели

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что в Украине в ближайшее время ускорится процесс консолидации оппозиции, что усилит двухполюсную политическую модель.

В то же время те политические силы, которые не найдут себе места в нише единой оппозиции, могут исчезнуть с политической арены, говорится в переданном УНИАН комментарии эксперта относительно последних заявлений оппозиции об объединении.

«Мы в очередной раз возвращаемся к двухполюсной политической модели. На этот раз политический мир будет крутиться вокруг оси координат – ЯНУКОВИЧ-оппозиция. Причем, скорее всего, оппозиционность будет носить персонифицированный характер – лично к ЯНУКОВИЧУ, а не к правительству или ПР, тогда как в среде самой оппозиции могут усилиться процессы деперсонализации», - считает эксперт.

Одновременно с этим, по его мнению, «те политические лидеры, которые не смогли найти себе места в консолидированной оппозиции - к примеру, такие, как Виктор ЮЩЕНКО, - могут вообще выпасть из политического пространства, оперируя исключительно статусными моментами, а не электоральными показателями». При этом А.ГОЛОБУЦКИЙ отметил, что ниша альтернативных проектов хоть и сужается, но не исчезает совсем - слишком велика политическая апатия населения.

По мнению эксперта, подобные методы политической коммуникации стоит расценивать как откат к упрощенной модели развития демократии, выгодной для власти. «Дискуссия в одномерном политическом пространстве выгодна, прежде всего, власти и ЯНУКОВИЧУ лично. Именно в этих условиях он может уйти от персонального позиционирования, прикрываясь многочисленными советниками и спичрайтерами. Проще говоря, мы так и не увидим истинного лица ЯНУКОВИЧА, а будем сталкиваться с потоками официальной пропаганды. В этой связи стоит отметить, что именно на альтернативные проекты в перспективе стоит возлагать надежды на модернизацию такой политической системы», - заявил замдиректора АМС.