Азаров объявил выговор замминистру

Документ размещен на сайте правительства

Кабинет министров Украины своим распоряжением № 954-р от 21 апреля 2010 года объявил выговор заместителю министра транспорта и связи Алексею БАРАНОВУ. Текст соответствующего документа размещен на сайте правительства. Согласно распоряжению, выговор объявлен за неподобающую организацию работы относительно обеспечения своевременной подготовки правительственного решения по вопросам развития инфраструктуры государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter