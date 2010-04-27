Россия хочет неприкосновенного статуса для своих предприятий в Украине

РФ хочет получить в одностороннем порядке от Украины гарантии неприкосновенности собственности хозяйствующих субъектов РФ и их дочерних предприятий, которые будут действовать на территории Украины.

Об этом говорится в проекте соглашения между правительствами РФ и Украины, который оказался в распоряжении «Зеркала недели».

В частности, в соглашении предусмотрены «гарантии неприкосновенности собственности на территории Украины хозяйствующих субъектов Российской Федерации, их дочерних и зависимых обществ».

Это означает, что предприятия РФ не будут нести, соответственно законам Украины, ответственности своей собственностью или средствами.

Аналогичные гарантии для украинских предприятий в РФ в договоре отсутствуют.

Кроме того, РФ предлагает Украине отказаться от иммунитета против судебного разбирательства со стороны судов РФ.

В соглашении содержится соответствующий пункт: «Отказ Украинской стороны от иммунитета против судебного разбирательства, предварительных мер обеспечения исковых требований и приведения судебного решения в исполнение».

Таким образом, Украина обязуется безапелляционно признавать решение любого суда, предоставленного другой стороной – включительно с российскими судами первой инстанции.

Координацию деятельности по выполнению данного соглашения планируется возложить на Минэнергетики РФ и Госкорпорацию «Росатом» с российской стороны, и Минтопэнерго – с украинской.