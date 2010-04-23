Томенко: завтра будет собрание по "пакту Медведева-Януковича"

Если 24 апреля не удастся провести внеочередное заседание Верховной Рады, то вместо этого состоится депутатское собрание по рассмотрению вопроса относительно соглашений, подписанных между Президентами Украины и России в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО сегодня в эфире “5 канала”.

"При любых условиях народные депутаты, которые подписали обращение к председателю Верховной Рады и представляют сегодня оппозицию, будут завтра в Верховной Раде, и в зависимости от ситуации, удастся ли нам в организационный способ решить вопрос о проведении внеочередной сессии, если не удастся - будет собрание народных депутатов", - сказал он.

Кроме того, по словам вице-спикера, будет очень много депутатов местных советов, которые тоже намерены принять участие в этом собрании и выразить свою точку зрения по поводу "харьковских соглашений".

При этом Н.ТОМЕНКО заверил, что оппозиционные фракции намерены действовать исключительно в рамках закона. "Но если есть норма закона и есть обращение 150 депутатов, заседание должно быть объявлено, и в этом наша главная претензия", - сказал он. При этом Н.ТОМЕНКО отметил, что "была дана установка не проводить соответствующее внеочередное заседание".

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что фракции оппозиции и ее сторонники намерены завтра доказать нынешней власти, что собственную страну и территорию даже за газ сдавать нельзя. "Мы собираемся цивилизовано, спокойно, аргументировано пройтись по документу и, возможно, подписанты поймут, что цена собственного государства несоизмерима цене и экономической выгоде на какой-то конкретный срок", - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, В.ЛИТВИН сегодня отказал оппозиции в проведении 24 апреля внеочередного заседания ВР. Он сообщил, что материалы с инициативой 150 народных депутатов Украины относительно созыва в субботу, 24 апреля, внеочередного пленарного заседания ВР с рассмотрением на нем вопроса о соглашении по продлению пребывания в Украине Черноморского флота Российской Федерации он получил сегодня в 13.30. «Обеспечить организацию, подготовку и проведение завтра внеочередного пленарного заседания парламента в соответствии с требованиями Регламента Верховной Рады Украины не является возможным”, - сказал спикер.

Сегодня же лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что депутаты от БЮТ и НУ-НС завтра в любом случае придут в ВР.