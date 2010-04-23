Глава КС обещает изучить харьковские соглашения после их ратификации

Обратиться в Конституционный Суд Украины по поводу конституционности международных договоров согласно законодательству могут только Президент Украины и Кабинет министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил на брифинге председатель Конституционного Суда Украины Андрей СТРИЖАК.

«Кстати, вы должны знать, что по международным договорам могут быть только два субъекта представления – Президент и Кабинет министров, но не депутаты, никто», - сказал А.СТРИЖАК.

В то же время, он не стал комментировать конституционность подписанного 21 апреля президентами Украины и России Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ договора о продлении срока базирования Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе на 25 лет, сославшись на то, что еще не ознакомился с текстом этого документа.

«Давайте дождемся. Пусть будет ратифицирован, мы его изучим. Если бы я сказал, что он правильный или неправильный, я был бы не судья. Я не могу толковать, как политики, то, чего я не читал», - отметил А.СТРИЖАК.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ и Президент России Д.МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась сокращение цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.

Ранее, 9 февраля 2010 года, бывший Президент Виктор ЮЩЕНКО просил КС разъяснить использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований.

Однако 20 апреля КС отказал В.ЮЩЕНКО в рассмотрении его представления относительно конституционности пребывания на территории Украины иностранных военных баз.

В открытии производства отказано в связи с неподведомственностью этого вопроса Конституционному Суду, объяснили в пресс-службе КС.