В Киеве проходит XІІ отчетно-избирательный съезд Народно-демократической партии.

Как передает корреспондент УНИАН, участники съезда планируют избрать председателя партии, новый состав Политсовета и Политисполкома НДП.

Как отметила в своем выступлении на съезде председатель НДП Людмила СУПРУН, партия намерена принимать участие в следующих парламентских и президентских выборах.

По ее мнению, партия не сделала выводов после парламентских выборов 2002 года и президентских выборов. «Стратегическая ошибка, которая была допущена нашей партией, заключается в том, что мы недооценили полной перестановки политических сил после проведения парламентских выборов, а затем - президентских выборов в Украине», - сказала Л.СУПРУН.

По ее словам, еще одной стратегической ошибкой партии является то, что она не принимала участия в выборах Президента.

«Партия не имеет права на существование, если она не принимает участия в избирательном процессе», - сказала Л.СУПРУН.

По ее словам, то, что партия не принимала участия в президентских выборах, означает фактически отказ от политической, открытой деятельности.

«Я уверена, что никогда больше НДП не допустит таких ошибок», - добавила Л.СУПРУН.

По ее словам, главная задача партии заключается в том, чтобы принимать участие во всех избирательных процессах, в том числе в президентских выборах.

НДП начинает подготовку к парламентским выборам, независимо от того, состоятся они через полгода или в определенный законом срок, - отметила Л.СУПРУН.

Как сообщал УНИАН, на последних парламентских выборах в марте 2006 года Блок народно-демократических партии, в составе которого была НДП, набрал 0,49% голосов избирателей.

Народно-демократическая партия существует в Украине с 1996 года.