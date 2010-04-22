Янукович оказался между молотом и наковальней?

Экс-кандидат на пост Президента Украины, юрист Олег РЯБОКОНЬ считает договоренности о пролонгации базирования российских военно-морских сил в Украине очередным нарушением действующей Конституции. Об этом он заявил на официальном сайте ВГО «Гражданское движение Олега Рябоконя».

“Только граждане Украины могут встать на защиту Конституции и публично высказать свою позицию через референдум, потому что в противном случае фактическая смена конституционного строя пройдет при молчаливом согласии общества”, – сказал О.РЯБОКОНЬ.

По его словам, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ и его команда продолжают процесс, начатый при предыдущих левых правительствах, который базируется на обмане граждан и пустых обещаниях, когда интересы государства уступают интересам системы власти и ее финансистов под лозунгами социальной защиты рядовых граждан. При этом действует золотое правило – не дразнить собственных граждан высокими ценами на энергетику. Таким образом, отметил О.РЯБОКОНЬ, “фактически мы позволяем доводить собственное государство до банкротства, с одной стороны предоставляя государственные субсидии крупным предприятиям, а с другой – предоставляя огромные дотации гражданам. Сначала были подписаны кабальные газовые договоренности ради амбиций отдельных представителей предыдущей власти, однако выполнять их не готовы ни олигархи, ни обычные граждане. Все рекомендации международных финансовых учреждений относительно повышения тарифов на энергетику для населения были проигнорированы украинской властью, которая избегает ответственности за то, что наши граждане постепенно скатываются за черту бедности. Именно поэтому национальные интересы Украины так мало весят на международной арене”.

“Украина шаг за шагом теряет независимость, за бесценок отдавая рычаги влияния и экономического благосостояния. После последних решений остается последний рубеж – продажа “Укртелекома”, Одесского припортового завода, атомная энергетика и земля”, – сказал О.РЯБОКОНЬ.

По его словам, В.ЯНУКОВИЧ сейчас “между молотом и наковальней” - с одной стороны на него давит крупный бизнес, а с второй - нужно постоянно заигрывать с широкими массами, чтобы удержаться у власти. Поэтому, под давлением геополитических супертяжеловесов, новый Президент отказался от высокообогащенного урана в обмен на возобновление кредитов МВФ, а теперь, в нарушение Конституции, – на базирование иностранных военных сил сверх установленных сроков в обмен на обычные рыночные цены на газ. “К сожалению, система власти во главе с В.ЯНУКОВИЧЕМ считает, что для большинства граждан тарифы на газ стоят больше, чем сохранение независимости Украины и ее самостоятельное развитие как государства, которое принадлежит украинскому народу. Однако очень скоро они поймут свою фатальную ошибку”, – сказал О.РЯБОКОНЬ.

“Легкость, с которой Президент торгует национальными интересами на мировом уровне, свидетельствует только о том, что В.ЯНУКОВИЧ не готов к непопулярным, но нужным мерам внутри страны, именно поэтому эти решения принимаются на международной арене. Это результат левой политики, которую нужно немедленно менять”, – подчеркнул О.РЯБОКОНЬ.

ВГО “Гражданское движение Олега Рябоконя” готово предоставить юридическую поддержку инициативным группам в подготовке и проведении всенародного референдума по указанным вопросам.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.