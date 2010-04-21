Тимошенко призывает граждан собраться возле Верховной Рады

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО призывает граждан собраться 24 апреля возле Верховной Рады Украины для протеста против действий Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на брифинге в Киеве.

«Я призываю всех граждан в 10 часов в субботу приехать к Верховной Раде, чтобы поддержать те политические силы в парламенте, которые сделают все для того, чтобы не допустить такого грубого нарушения Конституции и национальных интересов господином ЯНУКОВИЧЕМ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом лидер оппозиции отметила, что, как и раньше, не признает В.ЯНУКОВИЧА Президентом Украины.

«Своими действиями он только подтверждает, что такой человек не имеет ни морального, ни политического права находиться на этом посту. И у меня есть уверенность, что если сейчас общество и политические силы будут едины в своем осознании, что Украину пришло время защищать, что такие решения, которые сегодня подписаны ЯНУКОВИЧЕМ, одновременно являются началом его конца как политика, думаю, и Президента также», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.