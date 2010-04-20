Азаров приехал в загородную резиденцию Путина

Встреча пройдет в Ново-Огарево

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прибыл в загородную резиденцию премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА Ново-Огарево. Как передает корреспондент УНИАН, премьер-министра Украины сопровождают министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО, министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ и министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.

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