Азаров приехал в загородную резиденцию Путина
18:30, 20 апреля 2010Политика
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Встреча пройдет в Ново-Огарево
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прибыл в загородную резиденцию премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА Ново-Огарево.
Как передает корреспондент УНИАН, премьер-министра Украины сопровождают министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО, министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ и министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.
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