Кивалов пропихивает через ВР разрешение на судопроизводство по-русски

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правосудия рекомендует парламенту принять за основу законопроект, который разрешающий осуществление судопроизводства на русском языке.

Об этом сообщается на сайте ВР.

Как отмечается в сообщении, Комитет ВР по вопросам правосудия рассмотрел на своем заседании 14 апреля 2010 года проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве Украины» (относительно осуществления судопроизводства на государственном и русском языках), поданный народными депутатами Украины от Партии регионов Сергеем КИВАЛОВЫМ и Вадимом КОЛЕСНИЧЕНКО еще 29 ноября 2007 года (реестр. № 1059).

Законопроектом предлагается предоставить право на использование в судебном процессе русского языка по заявлению и согласию сторон.

Как отмечается в сообщении комитета, “Конституция и законы Украины, а также нормы международного права (Конвенция о защите прав человека и основных свобод) гарантируют реализацию общепризнанного права каждого на эффективную судебную защиту. Но, положения статьи 10 Закона Украины “О судоустройстве Украины” ставят защиту прав в зависимость от владения лишь государственным языком, в то время как часть 2 статьи 24 Конституции Украины, статьи 6 и 7 Закона “О судоустройстве Украины”, статья 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод прямо устанавливают запрет дискриминации в защите прав по языковому признаку”.

Таким образом, отмечает возглавляемый С.КИВАЛОВЫМ комитет, “осуществление судопроизводства исключительно на государственном языке создает препятствия, а иногда и делает невозможным судебную защиту прав и охраняемых законом интересов, что является нарушением статьи 55 Конституции Украины, следствием чего является фактическое установление языкового ценза на право судебной защиты. Следовательно, внесение изменений в Закон Украины «О судоустройстве Украины» относительно осуществления судопроизводства на государственном и русском языках является необходимым для реализации общепризнанного права каждого лица на эффективную судебную защиту”.

При этом Комитет по вопросам правосудия отмечает, что “предложенный проект закона не содержит положений относительно изменения статуса государственного языка и не имеет целью ограничение сферы его использования. Также, этот проект ни в открытой, ни в скрытой форме не предоставляет русскому языку статус государственного, а лишь определяет границы и порядок его использования в судебных инстанциях на территории Украины”.

“Положения Конституции не предоставляют развернутого ответа о порядке использования государственного и других языков на территории Украины, а предусматривают, что применение языков в Украине определяется законом. Следовательно, предложенный проект закона направлен на выполнение вышеуказанного положения Конституции Украины и законодательно закрепляет порядок применения государственного и русского языка”.

Следует отметить, что Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады Украины, высказывая ряд замечаний и предложений к проекту закона, предлагает по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект отклонить.

Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета принято решение, что этот законопроект приведет к увеличению расходов государственного бюджета.

В то же время, рассмотрев поданный законопроект и экспертные заключения, Комитет ВР по вопросам правосудия принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве Украины» (относительно осуществления судопроизводства на государственном и русском языках) “по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу”.