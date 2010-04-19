Эксперты: в Украине началось свертывание свободы слова

Подавляющее большинство отечественных экспертов считают, что действия новой власти направлены на свертывание свободы слова в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса украинских экспертов и интеллектуалов издания «Політична думка», имеющиеся в распоряжении УНИАН.

В частности, издатель Иван МАЛКОВИЧ отметил, что давно не смотрит политические ток-шоу, а единственным объективным считал шоу на 5-ом канале - «5 копеек». “Теперь этой программы нет. А это была одна из наиболее незаангажированных программ. Ее отсутствие ярко указывает на свертывание свободы слова. По крайней мере, так воспринимается этот факт в среде моих друзей”, - сказал он.

Кроме того, по словам И.МАЛКОВИЧА, стало больше откровенно украинофобских провокаций и проявлением одной из них являются события на выставке в “Украинском доме”. “Просто получается, что это нами молча воспринятый какой-то переворот от украинского курса - в Украине не остается места украинскому языку, культуре. Не удивлюсь, если вскоре они "посоветуются" и "решат", что это уже не Украина, а Малороссия, а мы - малороссы. Но это только они так "решат", - отметил он.

В свою очередь медиа-эксперт Наталия ЛИГАЧЕВА отметила, что теперь телепрограммы, особенно новости, становятся более комплиментарными к власти. ”Мы уже давно не видим позиции, мнений интересных, независимых экспертов. Так же в телепространстве уже не видим комментариев оппозиции. Все меньше и меньше на экране ТИМОШЕНКО и независимых экспертов”, - сказала она.

По словам Н.ЛИГАЧЕВОЙ, оппозиция делается такой потешной из-за тех представителей, которых приглашают на эфиры. Она отметила, что, конечно, есть проблемы с количеством оппозиций, но, безусловно, есть и попытка власти сделать оппозицию никчемной.

При этом политолог Виктор НЕБОЖЕНКО отметил, что теперь можно говорить о самоцензуре руководителей каналов, менеджеров, потому что они не знают, как подстраиваться под новую власть и не знают, что они будут иметь от нее. “Сегодня ценности резко падают, поэтому все телеканалы замерли и выжидают. Просто поддерживать власть - это грубо и может закончиться падением рейтингов. Выступать против власти у них нет желания”, - сказал он. Вторая вещь, по словам В.НЕБОЖЕНКО, - это самоцензура журналистов, которые хотят также подстроиться под новую власть и получить за это бонусы. Третья вещь, добавил политолог, заключается в том, что идет целенаправленная работа по сужению поля критики власти. “А что вы хотели? Чуда не будет, если Анна ГЕРМАН будет руководить информационным пространством Украины. Она будет делать все, чтобы украинские СМИ были под контролем ЯНУКОВИЧА”, - сказал он. По его словам, лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО не приглашают на политические шоу, потому что власть боится ее как сильного оппонента.

В свою очередь общественный деятель, поэт Владимир ЦЫБУЛЬКО подчеркнул, что свобода слова недавних времен была скорее имитационной. При этом, по его словам, нынешняя модель политического вещания свидетельствует, что власти политические дискуссии вообще не нужны и в этом она старается подражать российскому истеблишменту. “Есть признаки свертывания свободы слова, но страшнее другое. Сейчас фактически телепространство отдается в распоряжение маргиналов... В настоящее время в украинском телепространстве нет качественных дискуссий ни политических, ни культурных”, - сказал он.

В.ЦЫБУЛЬКО предположил, что нынешняя власть решила испытать народ на способность к сопротивлению. “Если вдруг окажется, что украинцы не очень оказывают сопротивление, то почему бы не свернуть все эти свободы слова, открытые и прямые дискуссии”, - сказал он.

Со своей стороны политолог Владимир ФЕСЕНКО выразил мнение, что пока еще очевидных притеснений свободы слова нет. “Но намеки на это уже есть. На отдельных телеканалах уже есть самоцензура скорее. Я смотрю политические шоу и у меня ощущение, что все бегают по кругу, то есть существует какое-то повторение. Нет содержательных дискуссий”, - отметил он.