ПСПУ завтра пикетирует фрегат США

Севастопольская организация Прогрессивной социалистической партия Украины завтра намерена пикетировать визит в город фрегата Военно-морских сил США «Джон Лесли Холл».

Об этом УНИАН сообщил лидер городской организации ПСПУ, глава фракции «Народная оппозиция» в Севастопольском городском совете Евгений ДУБОВИК.

По информации Е.ДУБОВИКА, он рассчитывает, что 30-50 активистов партии на Графской пристани будут сопровождать заход корабля в бухту пикетом и плакатами «НАТО-нет!», «Севастополь не будет базой натовской военщины» и другими.

Е.ДУБОВИК также сообщил, что по отношению к визитам турецких кораблей в Севастополь городская организация ПСПУ пересмотрела свои подходы, и уже не пикетирует их, «поскольку мы теперь относимся к ним как к соседям по Черному морю».

Как сообщалось, завтра, 20 апреля, в порт Севастополь с неофициальным визитом зайдет фрегат ВМС США «Джон Л. Холл».

Основной целью визита корабля ВМС США в порт Севастополь является отдых его экипажа. Для американских моряков будет организована экскурсия по историческим и культурным местам города-героя.

Как предусмотрено программой визита, во время пребывания в Севастополе командир американского корабля встретится с командующим ВМС Вооруженных сил Украины вице-адмиралом Виктором МАКСИМОВЫМ и нанесет протокольный визит в Севастопольскую городскую государственную администрацию.