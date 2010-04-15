Эксперт увидел, что идет операция «Спасение рядового Януковича»

Ведущие украинские политологи называют прогнозируемой позицию фракции Партии регионов по голосованию за законопроекты социального направления, однако считают, что серьезных последствий для команды нынешнего Президента в ближайшее время она не будет иметь.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного PR-групою «Polittech».

Так, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать от действующего Президента выполнения его социальных предвыборных обещаний, поскольку провальное голосование Верховной Радой ряда законопроектов, благодаря неголосованию фракции Партии регионов, подвергло сомнению серьезность намерений власти повысить социальные стандарты, насколько прогнозируемой была такая позиция команды Виктора ЯНУКОВИЧА, и какие это может иметь последствия для его политической силы и самого Президента, политический эксперт Владимир ЦИБУЛЬКО сказал: “Выглядит так, что в настоящее время проводится операция, которую можно назвать «Спасение рядового ЯНУКОВИЧА». По словам эксперта, “команда Партии регионов на всех уровнях, грубо нарушая собственные обещания перед избирателями, пытается не столько сама удержаться при власти, сколько удержать там Виктора ЯНУКОВИЧА”. “Речь идет о том, что для ЯНУКОВИЧА обязательства перед собственными избирателями весят намного меньше, чем обязательство перед собственным инвестором. То есть – олигархом, который вложил деньги в его предвыборную кампанию”, - уверен В.ЦИБУЛЬКО.

Он напомнил, что “в свое время на такой же политике погорел Президент ЮЩЕНКО, который, так же победив на выборах, принялся выполнять обязательства в первую очередь перед своими инвесторами”. “Самой лучшей и свежей иллюстрацией расчета с инвестором в настоящее время является судебное решение о взыскании с «Нафтогаза Украины» долга в интересах «Росукрэнерго». А что же избиратель? Терпение избирателя будет продолжаться до тех пор, пока не будет обнародована понятная программа действий власти, которую избиратель оценит и решит, что ради ее реализации можно немного потерпеть. Но команда ЯНУКОВИЧА не имеет зеленого понятия, как и зачем создаются подобные программы”, - считает В.ЦИБУЛЬКО. По его мнению, “в этом можно будет убедиться в ближайшее время, когда будет обнародован Государственный бюджет текущего года: тогда по секторному анализу будет видно, насколько ЯНУКОВИЧ и его команда ориентированы на покрытие убытков, которые понесли их олигархи–инвесторы во время кризиса и во время выборов”. “Чем интенсивнее ЯНУКОВИЧ будет покрывать эти убытки за счет интересов рядовых избирателей, тем быстрее будет падать его популярность и доверие к нему со стороны людей, которые за него голосовали”, - убежден эксперт.

Вполне прогнозируемой нынешнюю ситуацию считает директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО. “Потому что в очень многих моментах своих социальных обещаний власть не учитывала, с какой динамикой будет развиваться экономический кризис. В настоящее время «система защиты» команды Партии регионов и Виктора ЯНУКОВИЧА будет построена по двум направлениям: во-первых, в коалиции за социальные вопросы отвечает Блок Литвина, поэтому какие-либо проблемы в этой сфере будут переадресовываться именно этой политической силе. Во-вторых, будет провозглашено, что сначала нужен принять бюджет, учесть все имеющиеся макропоказатели, такие, как показатель инфляции. А уже потом, после того, как бюджет вступит в силу, можно будет рассматривать вопрос социальных стандартов и социальной защиты”, - допустил К.БОНДАРЕНКО.

Относительно реакции избирателей, то, по словам эксперта, “наши избиратели давно уже не связывают свое будущее со своим политическим выбором”. «В настоящее время уже немногие помнят, что в предвыборной программе Президента ЮЩЕНКО не было ни одного слова о евроинтеграции. Но голосовали за него в свое время в значительной мере именно как за человека, который «обещает проложить путь в Европу». То же происходит и сейчас, потому что наши избиратели программ своих избранников не читают, а если читают – то через месяц после выборов никто уже не помнит, о чем там шла речь», - отметил К.БОНДАРЕНКО.

Как считает политолог Владимир ПОЛЯКОВ, “никто и не ожидал, что Партия регионов будет выполнять предвыборные социальные обещания, потому что они были откровенно популистскими и такими, которые выполнить просто невозможно”. Однако, по его мнению, в краткосрочной перспективе Партия регионов не потеряет поддержки избирателей. “Но впоследствии, когда уже будет принят Госбюджет и когда люди столкнутся с тем, что этот документ не является социально направленным, тогда можно ожидать, что будет значительно падать уровень поддержки Партии регионов и Виктора ЯНУКОВИЧА. То есть, речь идет о среднесрочной перспективе”, - подчеркнул он.

Эксперт убежден, что “команда ЯНУКОВИЧА стала заложником своей же популистской риторики во время предвыборной кампании. Ведь, несмотря на то, что действующая власть перед выборами заверяла, что не будет брать кредитов у Международного валютного фонда, она все же будет вынуждена это делать (мы видим, что ЯНУКОВИЧ уже проводит встречи с представителями этой международной финансовой организации). А одним из требований МВФ является сокращение дефицита бюджета. Если же увеличивать социальные расходы, то это, наоборот, приведет к увеличению дефицита”.

В свою очередь директор центра политического анализа ”Пента” Владимир ФЕСЕНКО считает, что “пока еще особых последствий такого поведения для команды ЯНУКОВИЧА не будет”. По его словам, “обычно, оппозиция заинтересована в том, чтобы акцентировать внимание общества на неприятии определенных социальных законов. Но большинство рядовых граждан абсолютно не интересуется событиями в Верховной Раде - убежден, что они об этих законах даже не слышали”.

Также В.ФЕСЕНКО допускает, что “по сугубо тактическим соображениям, регионалам сейчас не выгодно выполнять собственные предвыборные, популистские, обещания”. Поэтому, считает он, до внесения и рассмотрения в Верховной Раде бюджета-2010 ни одно позитивное голосование по этим законопроектам не состоится. “Но, как уже было сказано, в ближайшей перспективе (на протяжении месяца–двух) это не повлечет ни падения популярности Виктора ЯНУКОВИЧА, ни каких-либо других негативных последствий для его политической силы”, – уверен эксперт.