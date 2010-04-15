Тимошенко поедет на похороны Качинского

оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО поедет на похороны Президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии, который состоится в воскресенье в Кракове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

«Считаю своей обязанностью присутствовать на захоронении Леха Качиньского и проститься с большим патриотом Польши и настоящим другом Украины», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, похороны Л.Качиньского и его супруги Марии состоятся в воскресенье на территории королевского замка Вавель в Кракове. Похороны запланированы на 14.00 по местному времени.

В церемонии прощания примут участие лидеры многих стран мира, в том числе Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Президенты США и Франции Барак ОБАМА и Николя САРКОЗИ, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Также в траурных мероприятиях примет участие бывший глава Украинского государства Виктор ЮЩЕНКО.